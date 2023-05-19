Эрдоган объяснил согласие России продлить зерновую сделку
Продлению зерновой сделки в рамках черноморской инициативы на два месяца способствовали уникальные отношения Турции и российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу CNN.
По словам политика, Турция учитывает не только интересы Запада, но и потребности стран Африки.
Эрдоган добавил, что Москва и Анкара всецело нуждаются друг в друге. Этим объясняется отказ Турции вводить антироссийские санкции, к чему ее подталкивал Запад.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вопрос продления зерновой сделки никак не связан с внутриполитическими событиями в Турции. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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