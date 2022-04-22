СМИ: Украина получит от Бельгии очередную партию вооружения

Бельгия готовит поставку противотанковых ракет и гаубиц М109 на Украину. Об этом сообщает газета Le Soir.

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По данным газеты, бельгийское правительство приняло решение о закупке военной техники, находящейся на складах у бельгийских производителей и продавцов вооружения.

Министерство обороны Бельгии не разглашает объемы поставки по «стратегическим соображениям».

Сообщается, что с начала военной операции Бельгия поставила Украине вооружения на сумму €76 млн.

Помимо прочего, Бельгия также планирует отправить партию приборов ночного видения и других видов снаряжения.

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