СМИ: Украина подписала свой договор по зерну с Турцией и ООН
Украина подписала в Стамбуле договор с Турцией и ООН по экспорту зерна, сообщает украинское издание «Страна.ua».
Со стороны Киева соглашение подписал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, также свои подписи поставили министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерреш.
По данным издания, договором предусматривается, что контроль портов Одесса, Черноморск и Южный остается за Украиной.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев подписываем договор с Турцией и ООН и берёт на себя обязательства перед ними, а Москва подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН.
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