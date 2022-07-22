СМИ: Украина подписала свой договор по зерну с Турцией и ООН

Со стороны Киева соглашение подписал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, также свои подписи поставили министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерреш.

По данным издания, договором предусматривается, что контроль портов Одесса, Черноморск и Южный остается за Украиной.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев подписываем договор с Турцией и ООН и берёт на себя обязательства перед ними, а Москва подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН.