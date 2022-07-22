Подоляк заявил, что Украина не будет подписывать с Россией договор по зерну

По его словам, Украина подписывает соглашение с Турцией и ООН.

«Предварительно. Украина не подписывает никакие документы с Россией. Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берём на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН», - написал он.

Отмечается, что достигнутые в Стамбуле договорённости не предполагают сопровождения судов российскими кораблями, а проверки судов с зерном, при необходимости, будут проводить совместные группы.

Ранее в Стамбул, где ожидается подписание документов по «зерновому вопросу», прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает RT.

