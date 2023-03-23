СМИ: Украина направила запрос в Финляндию о поставке американских истребителей
Киев направил запрос в Хельсинки с целью начать трехсторонние консультации с представителями США о поставках на Украину финских истребителей F/A-18 Hornet американского производства, сообщила газета Helsingin Sanomat.
По данным издания, о такой возможности сообщила украинскому руководству глава правительства Финляндии Санна Марин в ходе поездки в Киев 10 марта.
В настоящее время финские ВВС располагают 62-я такими самолетами, которые планировалось списать в 2025 году, уточнили в газете.
Ранее, как сообщила НСН, Словакия передала Украине четыре истребителя МиГ-29.
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