СМИ: Украина направила запрос в Финляндию о поставке американских истребителей

Киев направил запрос в Хельсинки с целью начать трехсторонние консультации с представителями США о поставках на Украину финских истребителей F/A-18 Hornet американского производства, сообщила газета Helsingin Sanomat.

В Белом доме заявили, что вопрос о поставках F-16 Украине не обсуждается

По данным издания, о такой возможности сообщила украинскому руководству глава правительства Финляндии Санна Марин в ходе поездки в Киев 10 марта.

В настоящее время финские ВВС располагают 62-я такими самолетами, которые планировалось списать в 2025 году, уточнили в газете.

Ранее, как сообщила НСН, Словакия передала Украине четыре истребителя МиГ-29.

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ФОТО: РИА Новости
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