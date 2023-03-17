В Белом доме заявили, что вопрос о поставках F-16 Украине не обсуждается

Позиция Соединенных Штатов по отправке F-16 Киеву не изменилась после решения Словакии поставить Украине истребители. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, слова которого приводит РИА Новости.

Он отметил, что на сегодняшний день поставки истребителей Украине не обсуждаются. По словам Кирби, Словакия приняла «суверенное решение».

Песков: Поставка истребителей Польши и Словакии доставит украинцам дополнительные беды

Ранее правительство Словакии одобрило передачу Киеву истребителей МиГ-29. В свою очередь президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Украина в ближайшие дни получит от Варшавы первые четыре истребителя МиГ-29.

При этом телеканал Fox News сообщал, что группа сенаторов США попросила Пентагон изучить возможность отправки Украине истребителей F-16. По мнению сенаторов, отправка истребителей может изменить ситуацию в зоне боевых действий. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, возможная передача истребителей киевскому режиму только затянет конфликт, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
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