В Белом доме заявили, что вопрос о поставках F-16 Украине не обсуждается

Позиция Соединенных Штатов по отправке F-16 Киеву не изменилась после решения Словакии поставить Украине истребители. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, слова которого приводит РИА Новости.

Он отметил, что на сегодняшний день поставки истребителей Украине не обсуждаются. По словам Кирби, Словакия приняла «суверенное решение».