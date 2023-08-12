СМИ: Украина и Греция готовят соглашение о гарантиях безопасности

«Афины и Киев ... провели прямые переговоры с целью договориться о двустороннем соглашении, которое примет форму обязательства со стороны Греции по предоставлению гарантий безопасности», — отмечается в материале.

Гарантии касаются нескольких сфер. По данным Ekathimeriniх, в контактах Греции и Украины принимают участие США.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев приступил к консультациям по гарантиям безопасности с Великобританией, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

