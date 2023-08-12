СМИ: Украина и Греция готовят соглашение о гарантиях безопасности
Греция ведет переговоры с Украиной о заключении двустороннего соглашения по предоставлению гарантий безопасности. Об этом пишет газета Ekathimerini.
«Афины и Киев ... провели прямые переговоры с целью договориться о двустороннем соглашении, которое примет форму обязательства со стороны Греции по предоставлению гарантий безопасности», — отмечается в материале.
Гарантии касаются нескольких сфер. По данным Ekathimeriniх, в контактах Греции и Украины принимают участие США.
Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев приступил к консультациям по гарантиям безопасности с Великобританией, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Медведев ответил на слова Дуды о «дешевой борьбе» с Россией за счет Киева
- СМИ: Украина и Греция готовят соглашение о гарантиях безопасности
- Выселенные из отелей Турции из-за туроператора дети вернулись в Россию
- Антонов заявил, что новые санкции показывают ненадежность финансовой системы США
- В Дагестане сто жителей двух сел подрались из-за музыки
- Конгрессмен Стюби внес резолюцию об импичменте Байдену
- Самолеты ВКС России в Сирии подверглись воздействию систем наведения
- СМИ: при атаке военных Франции в Нигере погибли пять человек
- В квартире в Иваново обнаружили тела двух убитых женщин
- Сотрудникам Минцифры запретили использовать гаджеты Apple на работе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru