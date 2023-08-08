Евросоюз отказался давать Украине гарантии безопасности

Дипломат отметил, что Евросоюз не является организацией по обеспечению безопасности. По его словам, соответствующие гарантии Украине могут дать отдельные страны или блок НАТО.

«Евросоюз поддерживает Украину в нескольких областях, но вопрос гарантий безопасности не для Евросоюза», - подчеркнул Стано.

Госдепартамент США ранее подтвердил начало переговоров с Украиной о гарантиях безопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет внимательно следить за диалогом Вашингтона и Киева, передает «Радиоточка НСН».

