Евросоюз отказался давать Украине гарантии безопасности

Европейский союз не может дать гарантии безопасности Украине, заявил в ходе брифинга официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

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Дипломат отметил, что Евросоюз не является организацией по обеспечению безопасности. По его словам, соответствующие гарантии Украине могут дать отдельные страны или блок НАТО.

«Евросоюз поддерживает Украину в нескольких областях, но вопрос гарантий безопасности не для Евросоюза», - подчеркнул Стано.

Госдепартамент США ранее подтвердил начало переговоров с Украиной о гарантиях безопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет внимательно следить за диалогом Вашингтона и Киева, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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