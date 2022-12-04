СМИ: Украина готовится к провокации против России по срыву экспорта аммиака

На Украине власти ведут подготовку провокации против инициативы ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник.

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«По информации, подтвержденной по нескольким каналам, киевским режимом готовится резонансная провокация, направленная на срыв инициативы ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти (Россия) — Одесса (Украина)», — отмечает собеседник агентства.

По данным источника, на территории Одесского припортового завода украинские власти собираются организовать подрывы, чтобы затем обвинить в этом Россию, сообщает RT.

Ранее, 24 ноября, представитель Кремля Дмитрий Песков не стал ни подтверждать, ни опровергать информацию о том, что якобы 17 ноября представители России и Украины провели встречу в Абу-Даби для обсуждения обмена пленными и возобновления экспорта аммиака, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ООНВзрывыПровокацияУкраина
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