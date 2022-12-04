СМИ: Украина готовится к провокации против России по срыву экспорта аммиака

«По информации, подтвержденной по нескольким каналам, киевским режимом готовится резонансная провокация, направленная на срыв инициативы ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти (Россия) — Одесса (Украина)», — отмечает собеседник агентства.

По данным источника, на территории Одесского припортового завода украинские власти собираются организовать подрывы, чтобы затем обвинить в этом Россию, сообщает RT.

Ранее, 24 ноября, представитель Кремля Дмитрий Песков не стал ни подтверждать, ни опровергать информацию о том, что якобы 17 ноября представители России и Украины провели встречу в Абу-Даби для обсуждения обмена пленными и возобновления экспорта аммиака, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

