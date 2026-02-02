Четверо подростков и один взрослый погибли в ДТП под Красноярском

Четверо подростков и один взрослый погибли в результате ДТП под Красноярском. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

По данным ведомства, трагедия произошла в Рыбинском районе на 965 км трассы Р-255 «Сибирь». Здесь столкнулись пассажирская «Газель» врезалась в прицеп с модульным домом, который отцепился от грузовика Iveco.

«Погибли пять человек, в том числе четыре подростка. Ещё четверо пострадали и госпитализированы», - говорится в сообщении.

В Минздраве региона отметили, что для помощи пострадавшим вылетели два борта санавиации.

Ранее в МВД РФ рассказали, что в 2025 году наибольшее число погибших в ДТП было зафиксировано в Туве, на Алтае и в Орловской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
