Четверо подростков и один взрослый погибли в ДТП под Красноярском
Четверо подростков и один взрослый погибли в результате ДТП под Красноярском. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.
По данным ведомства, трагедия произошла в Рыбинском районе на 965 км трассы Р-255 «Сибирь». Здесь столкнулись пассажирская «Газель» врезалась в прицеп с модульным домом, который отцепился от грузовика Iveco.
«Погибли пять человек, в том числе четыре подростка. Ещё четверо пострадали и госпитализированы», - говорится в сообщении.
В Минздраве региона отметили, что для помощи пострадавшим вылетели два борта санавиации.
Ранее в МВД РФ рассказали, что в 2025 году наибольшее число погибших в ДТП было зафиксировано в Туве, на Алтае и в Орловской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
