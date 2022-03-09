СМИ: уход с рынка России обойдется McDonald's в $50 млн в месяц
Временное прекращение работы сети ресторанов быстрого питания McDonald's в России будет обходиться компании в $50 млн ежемесячно. Об этом сообщает информагентство Reuters со ссылкой на заявление компании.
Девятого марта американская компания заявила о временной приостановке работы сети своих ресторанов на территории России, а также приостановит все операции на российском рынке. McDonald's объяснил, что такое решение компания приняла из-за начала военной спецоперации на Украине.
В то же время, согласно заявлению директора McDonald's Криса Кемпчински, американская корпорация продолжит выплачивать зарплаты своим сотрудникам. Также продолжит свою работу в России и благотворительный фонд «Дом Рональда Макдональда».
Ранее о временной приостановке своей работы в России заявили многие бренды одежды, электронной техники и автомобилей.
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