СМИ: У Яблоновки в Сумской области уничтожили роту ВСУ

В Сумской области в районе Яблоновки российские военные уничтожили личный состав роты танковой бригады ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей в силовых структурах России.

«Вся Украина наша»: Путин допустил занятие Сум для создания «зоны безопасности» на границе

Речь идет о прикомандировании четвертой роты 1-отдельной танковой бригады ВСУ к 425-ому отдельному штурмовому полку. По данным источника, в операции по ликвидации личного состава приняли участие бойцы группировки «Север».

Отмечается, что подразделения ВСУ пытаются безуспешно контратаковать у Алексеевки, Новониколаевки, Юнаковки, Яблоновки и Садков в Сумской области и несут потери.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные начали штурм южного пригорода Красноармейска, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияТанкиРоссияВСУВоенные

Горячие новости

Все новости

партнеры