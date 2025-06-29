Речь идет о прикомандировании четвертой роты 1-отдельной танковой бригады ВСУ к 425-ому отдельному штурмовому полку. По данным источника, в операции по ликвидации личного состава приняли участие бойцы группировки «Север».

Отмечается, что подразделения ВСУ пытаются безуспешно контратаковать у Алексеевки, Новониколаевки, Юнаковки, Яблоновки и Садков в Сумской области и несут потери.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные начали штурм южного пригорода Красноармейска, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».