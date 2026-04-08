Критик призвал Бьянку учитывать мнение аудитории

Певице Бьянке стоит внимательнее относиться к ожиданиям аудитории, чтобы сохранить популярность. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал музыкальный критик Павел Рудченко, комментируя ее призыв к поклонникам извиниться за критику танцев.

По его словам, статус известной артистки накладывает определенные требования к сценическому образу и поведению. Он отметил, что реакция публики может быть связана с тем, как воспринимаются наряды и манера выступлений, и в этой ситуации важно учитывать запросы слушателей.

Эксперт считает, что резкие изменения имиджа сейчас не нужны, однако артистке стоит постепенно двигаться в сторону более зрелого образа. Это, по его мнению, поможет сохранить интерес публики.

Рудченко добавил, что со временем на первый план будут выходить более молодые исполнители, поэтому адаптация стиля и сценического поведения может стать для певицы естественным этапом развития карьеры, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
