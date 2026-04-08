Религиовед рассказала о правилах подготовки к Пасхе
При подготовке к Пасхе важно соблюдать традиции и избегать действий, которые могут противоречить церковным нормам. Об этом в беседе с ОТР рассказала религиовед Наталья Фоминых.
По ее словам, традиционным цветом пасхальных яиц остается красный, однако допускаются и другие светлые оттенки. При этом от темных цветов лучше отказаться. Также она подчеркнула, что не следует использовать наклейки с изображениями святых, храмов и религиозных символов, поскольку это считается проявлением неуважения.
Эксперт отметила, что кулич, особенно освященный, нельзя выбрасывать. Остатки рекомендуется утилизировать бережно — например, сжечь, закопать или скормить птицам. Выпекать куличи принято в четверг или субботу перед праздником, а в Страстную пятницу от домашних дел лучше воздержаться. Пробовать кулич до наступления Пасхи также не рекомендуется.
Фоминых добавила, что в сам праздник не одобряются физическая работа и посещение кладбищ — для этого предусмотрен отдельный день, Радоница. При этом строгих ограничений по еде нет, однако главным правилом пасхального стола остается умеренность, передает «Радиоточка НСН».
