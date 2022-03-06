СМИ: У Путина и Эрдогана начались телефонные переговоры

Главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону начали обсуждение ситуации на Украине. О переговорах президентов сообщает турецкий телеканал TRT.

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«Начался телефонный разговор президента Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным», — цитирует сообщение коллег RT.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Минобороны подтвердило гибель 498 российских военнослужащих в ходе боевых действий.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:УкраинаТелефонный РазговорВладимир ПутинЭрдоганРеджеп Тайип Эрдоган
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