СМИ: Турция предложила ЕС альтернативу российскому газу
Турция предложила Евросоюзу альтернативу российскому газу, сообщает ряд СМИ.
По словам советника при президенте республики Реджепе Тайипе Эрдогане, газ из Восточного Средиземноморья может заменить энергоресурсы из России.
При этом он подчеркнул, что Турция готова принять участие в поставках топлива.
Ранее азербайджанский политолог Тофик Аббасов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия и Турция «обречены» на сотрудничество, но их нельзя назвать союзниками, так как в международных отношениях всегда кто-нибудь может «подложить свинью».
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