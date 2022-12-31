СМИ: Турция после переговоров в РФ согласилась вывести свои силы с севера Сирии

По его данным, Турция по итогампереговоров согласилась «на полный вывод [турецких сил] из оккупированных ими районов на севере [арабской республики], а также подтверждение Анкарой [намерения] уважать суверенитет и целостность сирийских территорий», пишет Газета.ru.

Ранее, 28 декабря, в Москве прошла встреча глав министерств обороны РФ, Турции и Сирии, сообщает пресс-служба российского военного ведомства. В сообщении говорится, что в ходе трёхсторонних переговоров министры «обсудили пути разрешения сирийского кризиса и проблему беженцев», также был поднят вопрос совместных усилий «по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирии».

