СМИ: Турция после переговоров в РФ согласилась вывести свои силы с севера Сирии

Анкара после переговоров в Москве глав министерств обороны министров обороны Турции, России и Сирии приняла решение о выводе своих войск с подконтрольных территорий на севере арабской республики, сообщает сирийская газета «Аль-Ватан» мо ссылкой на источник.

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По его данным, Турция по итогампереговоров согласилась «на полный вывод [турецких сил] из оккупированных ими районов на севере [арабской республики], а также подтверждение Анкарой [намерения] уважать суверенитет и целостность сирийских территорий», пишет Газета.ru.

Ранее, 28 декабря, в Москве прошла встреча глав министерств обороны РФ, Турции и Сирии, сообщает пресс-служба российского военного ведомства. В сообщении говорится, что в ходе трёхсторонних переговоров министры «обсудили пути разрешения сирийского кризиса и проблему беженцев», также был поднят вопрос совместных усилий «по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирии».

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:МоскваПереговорыТурция
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