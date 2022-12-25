Турция обсуждает с Россией открытие неба Сирии для операции против курдов

Власти Турции обсуждают с Россией возможность открытия воздушного пространства северной Сирии для проведения операции против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщает Aydiinlik со ссылкой на министра национальной обороны Хулуси Акара.

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«Мы продолжаем работу по нейтрализации террористической организации. Мы обсуждаем открытие воздушного пространства с русскими. Продолжаются контакты по трехстороннему сотрудничеству Турция — Россия — Сирия», — отметил Акар.

Детали сотрудничества Москвы и Анкары в рамках операции против РПК не сообщаются.

Ранее сообщалось, что Турция планирует начать наземную операцию на территорию Сирии против курдских боевиков, несмотря на запрет России и США. Об этом пишет газета Global Times.

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ФОТО: flickr/Kurdishstruggle
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