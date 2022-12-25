Турция обсуждает с Россией открытие неба Сирии для операции против курдов
Власти Турции обсуждают с Россией возможность открытия воздушного пространства северной Сирии для проведения операции против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщает Aydiinlik со ссылкой на министра национальной обороны Хулуси Акара.
«Мы продолжаем работу по нейтрализации террористической организации. Мы обсуждаем открытие воздушного пространства с русскими. Продолжаются контакты по трехстороннему сотрудничеству Турция — Россия — Сирия», — отметил Акар.
Детали сотрудничества Москвы и Анкары в рамках операции против РПК не сообщаются.
Ранее сообщалось, что Турция планирует начать наземную операцию на территорию Сирии против курдских боевиков, несмотря на запрет России и США. Об этом пишет газета Global Times.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+6 595 / сут.
Умерли
393 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+6 176 / сут.
- СМИ: беспилотник с гранатами заставил отступить отряд ВСУ в ДНР
- Минобороны РФ: Поражен пункт дислокации иностранных наемников в Артемовске
- Сыграть партию. ЕР помогает развивать отношения Москвы и Пекина
- Стало известно о смерти экс-главы Сухопутных войск ВС России Маслова
- Появилось видео боевой подготовки танков Т-14 «Армата» в зоне СВО
- Путин пообещал на 100% уничтожить комплексы Patriot на Украине
- Путин: Цель России - объединение русского народа
- Показательная мера. Россия готовит ответ на ценовой потолок Запада
- Андрей Ермак заявил о победе Киева и возврате Крыма в 2023 году
- Рогов: В Запорожской области создана эшелонированной линии обороны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru