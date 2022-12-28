Переговоры министров обороны России, Сирии и Турции прошли в Москве

В сообщении говорится, что в ходе трёхсторонних переговоров министры «обсудили пути разрешения сирийского кризиса и проблему беженцев», также был поднят вопрос совместных усилий «по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирии».

«По итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом», - добавили в Минобороны РФ.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу глав Турции, России и Сирии, перед которой должны пройти переговоры глав разведслужб, Минобороны и МИД, сообщает RT.

