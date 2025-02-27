СМИ: Турция открыта к идее отправки своих миротворцев на Украину

Как отмечается, этот вопрос обсуждался во время визита в Стамбул главы российского МИДа Сергея Лаврова, когда он встречался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также на переговорах турецкого лидера с Владимиром Зеленским.

При этом Анкара, по данным Bloomberg, поставила условие участия свои миротворцев на Украине.

«Турция не намерена становиться частью любой подобной миссии, если Анкара не будет участвовать в консультациях и подготовке к ее формированию», - утверждает агентство.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп не возражает против размещения миротворческих войск на Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

