СМИ: Турция открыта к идее отправки своих миротворцев на Украину
Анкара открыта идеи отправить турецких военных на Украину после окончания конфликта в рамках миротворческой миссии, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Как отмечается, этот вопрос обсуждался во время визита в Стамбул главы российского МИДа Сергея Лаврова, когда он встречался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также на переговорах турецкого лидера с Владимиром Зеленским.
При этом Анкара, по данным Bloomberg, поставила условие участия свои миротворцев на Украине.
«Турция не намерена становиться частью любой подобной миссии, если Анкара не будет участвовать в консультациях и подготовке к ее формированию», - утверждает агентство.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп не возражает против размещения миротворческих войск на Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Осужденный в России за шпионаж гражданин США отказался обжаловать приговор
- Зеленский вылетел в Вашингтон для встречи с Трампом
- «Дел натворил много»: Фетисов назвал Баха самым неудачным главой МОК
- Российская армия атаковала командный пункт охраны Генштаба ВСУ
- «Я обескуражена»: Волочкова о продаже на маркетплейсах масок с ее лицом
- Греф: Банки России боятся конкурентов только с Марса
- Память Жириновского отказались увековечить в Ярославле
- Блиновская попросила отсрочить ей наказание из-за детей
- Нейропсихолог рассказал, как побороть тревогу из-за ЕГЭ
- Из США в РФ депортировали причастного к вооруженному нападению в Пулково
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru