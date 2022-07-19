«Движение есть!» Путин заявил о прогрессе в переговорах по вывозу зерна

Он также поблагодарил Эрдогана за посреднические усилия «по предоставлению турецкой площадки для переговоров по проблемам продовольственного характера, проблемам вывоза зерна через Черное море».

Со своей стороны, Эрдоган сказал, что надеется на успех переговоров по экспорту зерна из черноморских портов.

Кроме того, президенты России и Турции обсудили карабахскую проблему и сирийское урегулирование.

