«Движение есть!» Путин заявил о прогрессе в переговорах по вывозу зерна

Президент России Владимир Путин указал на прогресс в ситуации с вывозом зерна через Черное море с украинской территории.

«При вашем посредничестве мы продвинулись вперед. Не все вопросы, правда, еще решены, но то, что движение есть, уже хорошо», - сказал Путин в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Тегеране.

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Он также поблагодарил Эрдогана за посреднические усилия «по предоставлению турецкой площадки для переговоров по проблемам продовольственного характера, проблемам вывоза зерна через Черное море».

Со своей стороны, Эрдоган сказал, что надеется на успех переговоров по экспорту зерна из черноморских портов.

Кроме того, президенты России и Турции обсудили карабахскую проблему и сирийское урегулирование.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:ЗерноРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин
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