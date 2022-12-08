СМИ: Турция намерена добиться скидки более чем на 25% на российский газ

Анкара намерена выпросить у Москвы скидки более чем на 25% на поставку российского газа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных турецких чиновников. По данным агентства, обсудить это турецкие власти планируют в ходе переговоров с российской стороной, в пятницу, 9 декабря.

В случае если стороны не смогут договориться о снижении цен, Анкара намерена добиться отсрочки платежей за поставку российского газа до 2024 года.

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Получение скидки от России на поставки газа или отсрочки по платежам помогут поддержать турецкую лиру, которая с начала 2022 года упала на 37,8%. Кроме того, как отмечается, успех в переговорах с Москвой предотвратит повышение цен на энергоносители внутри страны и, тем самым, укрепит позиции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в преддверии президентских выборов, которые пройдут в 2023 году.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал НСН, что благодаря газовому хабу Турция обрела рычаг давления на Россию.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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