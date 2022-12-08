СМИ: Турция намерена добиться скидки более чем на 25% на российский газ

Анкара намерена выпросить у Москвы скидки более чем на 25% на поставку российского газа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных турецких чиновников. По данным агентства, обсудить это турецкие власти планируют в ходе переговоров с российской стороной, в пятницу, 9 декабря.

В случае если стороны не смогут договориться о снижении цен, Анкара намерена добиться отсрочки платежей за поставку российского газа до 2024 года.