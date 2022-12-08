СМИ: Турция намерена добиться скидки более чем на 25% на российский газ
Анкара намерена выпросить у Москвы скидки более чем на 25% на поставку российского газа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных турецких чиновников. По данным агентства, обсудить это турецкие власти планируют в ходе переговоров с российской стороной, в пятницу, 9 декабря.
В случае если стороны не смогут договориться о снижении цен, Анкара намерена добиться отсрочки платежей за поставку российского газа до 2024 года.
Получение скидки от России на поставки газа или отсрочки по платежам помогут поддержать турецкую лиру, которая с начала 2022 года упала на 37,8%. Кроме того, как отмечается, успех в переговорах с Москвой предотвратит повышение цен на энергоносители внутри страны и, тем самым, укрепит позиции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в преддверии президентских выборов, которые пройдут в 2023 году.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал НСН, что благодаря газовому хабу Турция обрела рычаг давления на Россию.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+7 430 / сут.
Умерли
392 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 315 / сут.
- СМИ: Турция намерена добиться скидки более чем на 25% на российский газ
- «Надоело»: Захарова не стала комментировать слова Макрона о диалоге с РФ
- Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании
- Песков: Зеленский знает, что при желании конфликт на Украине может завершиться завтра
- МВД запретило надевать наручники на женщин и детей
- Минобороны РФ заявило об уничтожении 90 польских наемников на Украине
- Кабмин продлил дальневосточную ипотеку до конца 2030 года
- Медведев допустил применение смертной казни
- Главред «Дождя» не собирается возвращать уволенных сотрудников
- В Крыму ответили на слова Зеленского о «влиятельных украинцах» в 2023 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru