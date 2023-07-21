СМИ: Турция будет добиваться продления зерновой сделки
21 июля 202311:00
Турция выступает на продолжении выполнения условий зерновой сделки в прежнем четырехстороннем формате. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.
По его данным, страна «продолжает предпринимать шаги в данном направлении».
Россия в понедельник, 17 июля, уведомила ООН, Турцию и Украину о прекращении зерновой сделки. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не рассматривают вариант предоставления национального флага кораблям для вывоза украинского зерна по Черному морю.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru