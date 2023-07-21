СМИ: Турция будет добиваться продления зерновой сделки

Турция выступает на продолжении выполнения условий зерновой сделки в прежнем четырехстороннем формате. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

По его данным, страна «продолжает предпринимать шаги в данном направлении».