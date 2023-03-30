СМИ: Турецкая оппозиция не договорилась о едином кандидате на выборах
Оппозиция Турции не смогла договориться о едином кандидате на выборах президента республики в мае. Об этом сообщает газета Hürriyet.
По данным издания, лидер партии Memleket Мухаррем Индже не стал снимать свою кандидатуру ради выдвижения Кемаля Кылычдароглу из Народно-республиканской партии.
Президентские выборы в Турции назначены на 14 мая, пишет Ura.ru. В них примет участие действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, ожидается, что Кылычдароглу станет его основным соперником, отмечает телеканал 360. По данным опроса центра Optimar, за Эрдогана готовы проголосовать более 47% граждан, за его оппонента — 45,3% турков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru