ЕС передал Киеву €80 млн за счет доходов от замороженных активов РФ
1 апреля 202606:09
Европейский союз передал Киеву €80 млн за счет доходов от замороженных активов России, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление главы евродипломатии Каю Каллас.
«Мы предоставляем Украине дополнительные €80 млн, полученные из прибыли от замороженных российских активов», — указала она. После этого дипломат призвала усилить санкции в отношении Москвы.
Ранее немецкий политолог раскрыл, кто найдет €90 млрд для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
