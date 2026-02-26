Актер из «Бригады» и «Интернов» Довжик умер в возрасте 57 лет
26 февраля 202601:30
Скончался российский актер, режиссер театра, известен по таким кинолентам, как «Бригада» и «Интерны», Владимир Довжик, сообщает пресс-служба Московского драматического театра «Человек».
Ему было 57 дет. «Не стало большого друга нашего театра, прекрасного актера Владимира Давидовича Довжика», — следует из сообщения.
Довжик за свою карьеру снялся более чем в 100 работах. Также актер с 1998 года работал в театре «Человек».
Ранее умер актер из сериала «Глухарь» Денис Кравцов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
