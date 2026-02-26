Актер из «Бригады» и «Интернов» Довжик умер в возрасте 57 лет

Скончался российский актер, режиссер театра, известен по таким кинолентам, как «Бригада» и «Интерны», Владимир Довжик, сообщает пресс-служба Московского драматического театра «Человек».

Умер звезда сериалов «Анатомия страсти» и «Эйфория» Эрик Дэйн

Ему было 57 дет. «Не стало большого друга нашего театра, прекрасного актера Владимира Давидовича Довжика», — следует из сообщения.

Довжик за свою карьеру снялся более чем в 100 работах. Также актер с 1998 года работал в театре «Человек».

Ранее умер актер из сериала «Глухарь» Денис Кравцов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Актеры

Горячие новости

Все новости

партнеры