Вэнс рассказал о прогрессе в переговорах США с Россией и Украиной

США видят продвижение в переговорах по урегулированию конфликта как с Россией, так и с Украиной. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире Fox News.

По его словам, Вашингтон считает, что процесс движется вперед с обеими сторонами, и намерен продолжать работу над поиском решения.