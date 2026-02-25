Вэнс рассказал о прогрессе в переговорах США с Россией и Украиной
США видят продвижение в переговорах по урегулированию конфликта как с Россией, так и с Украиной. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире Fox News.
По его словам, Вашингтон считает, что процесс движется вперед с обеими сторонами, и намерен продолжать работу над поиском решения.
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, по итогам встречи сообщил о подготовке новой встречи в ближайшее время. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров также отмечал, что на переговорах удалось добиться прогресса.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к поиску договоренностей, опираясь на понимания, достигнутые президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске. По его словам, речь идет в том числе об устранении причин конфликта, которые в Москве называют угрозами национальной безопасности России, передает «Радиоточка НСН».
