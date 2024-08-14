По данным издания, пока западные страны бессильно наблюдали за происходившим вокруг Украины, Москва вела себя все смелее. Союзники могли бы помочь Вооруженным силам Украины победить, но не стали делать этого. Политики воспринимают этот конфликт лишь как локальный.

Истощенной Украине придется согласиться на выдвинутые Путиным условия.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что на текущий момент украинское руководство не видит целесообразности в переговорах с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

