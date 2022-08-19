СМИ: Трасс не отказывается от идеи встречи с Путиным на саммите G20

В офисе министра рассказали агентству, что глава британского МИД не отказывается от своего обещания «вызвать на разговор» российского лидера.

Ранее Трасс заявила о готовности встретиться с Путиным в рамках саммита G20 в случае, если она займет пост премьер-министра Великобритании.