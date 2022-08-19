СМИ: Трасс не отказывается от идеи встречи с Путиным на саммите G20
19 августа 202216:49
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс по-прежнему намерена встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии, сообщает Reuters.
В офисе министра рассказали агентству, что глава британского МИД не отказывается от своего обещания «вызвать на разговор» российского лидера.
Ранее Трасс заявила о готовности встретиться с Путиным в рамках саммита G20 в случае, если она займет пост премьер-министра Великобритании.
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19 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru