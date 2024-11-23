Глава Евросовета: Трамп не допустит краха Украины

Вновь избранный президент США Дональд Трамп не повторит в случае с Украиной ситуацию с выводом американских войск из Афганистана и не допустит краха страны. Об этом сообщает издание «Financial Times» со ссылкой на нового главу Евросовета, бывшего премьер-министра Португалии Антониу Кошта.

Политик поинтересовался, как Трамп собирается выполнить обещание о завершении украинского конфликта «за 24 часа». Новый глава Евросовета заметил, что тоже хотел бы добиться окончания боевых действий «справедливым образом, обеспечив прочный мир».