Глава Евросовета: Трамп не допустит краха Украины

Вновь избранный президент США Дональд Трамп не повторит в случае с Украиной ситуацию с выводом американских войск из Афганистана и не допустит краха страны. Об этом сообщает издание «Financial Times» со ссылкой на нового главу Евросовета, бывшего премьер-министра Португалии Антониу Кошта.

Политик поинтересовался, как Трамп собирается выполнить обещание о завершении украинского конфликта «за 24 часа». Новый глава Евросовета заметил, что тоже хотел бы добиться окончания боевых действий «справедливым образом, обеспечив прочный мир».

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Он также подчеркнул, что европейским лидерам и новому президенту США следует «найти точку доверия» для решения разногласий, иначе они могут стать проблемой для всего мира.

Антониу Кошта будет возглавлять Евросовет с 1 декабря.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил, что при Дональде Трампе украинский конфликт может закончиться быстрее, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАПортугалияЕвропаУкраинаДональд Трамп

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