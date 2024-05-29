СМИ: Трамп заявил, что бомбил бы Москву и Пекин

По данным издания, экс-глава государства сделал такое заявление на одном из мероприятий по сбору средств.

«Трамп, удивив некоторых спонсоров, заявил, что бомбил бы Москву и Пекин, если Россия ввела бы войска на Украину, а Китай – на Тайвань (во время его президентства. - НСН)», — пишет Washington Post.

Отмечается, что бывший президент нередко обсуждает на таких мероприятиях внешнюю политику Вашингтона.

Ранее Трамп во время выступления на Либертарианском национальном съезде в американской столице пообещал, что добьется прекращения конфликта вокруг Украины и остановит приближение «третьей мировой войны» в случае победы на выборах президента США.

