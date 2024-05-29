СМИ: Трамп заявил, что бомбил бы Москву и Пекин
Бывший президент США Дональд Трамп признался, что бомбил бы Москву в случае ввода войск РФ на Украину. Об этом сообщает Washington Post.
По данным издания, экс-глава государства сделал такое заявление на одном из мероприятий по сбору средств.
«Трамп, удивив некоторых спонсоров, заявил, что бомбил бы Москву и Пекин, если Россия ввела бы войска на Украину, а Китай – на Тайвань (во время его президентства. - НСН)», — пишет Washington Post.
Отмечается, что бывший президент нередко обсуждает на таких мероприятиях внешнюю политику Вашингтона.
Ранее Трамп во время выступления на Либертарианском национальном съезде в американской столице пообещал, что добьется прекращения конфликта вокруг Украины и остановит приближение «третьей мировой войны» в случае победы на выборах президента США.
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