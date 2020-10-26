СМИ: Трамп уволит глав ФБР, ЦРУ и Пентагона после выборов

Президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах уволит глав Центрального разведывательного управления (ЦРУ), Федерального бюро расследований (ФБР) и Пентагона, пишет издание Axios.

В издании отмечают, что американский лидер включил в список на увольнение еще нескольких высокопоставленных чиновников. Отмечается, что Трамп уволил бы главу ФБР Кристофера Урэя и главу ЦРУ Джину Хаспел еще раньше, если бы это не повлияло на его предвыборную кампанию.

Кроме того, собеседник издания рассказал, что Трамп не торопится с увольнением всех чиновников, которые могли бы помешать проталкиванию его политики. Американский лидер не собирается увольнять генерального прокурора США Уильяма Барра. В ближайшее время Барр зачитает доклад экс-министра юстиции Джона Дарема при администрации Барака Обамы о связях Трампа с Россией. Источник подчеркивает, что президенту важно, чтобы доклад зачитали после выборов.

Также увольнение может ждать министра обороны Марка Эспера, который во время летних протестов и погромов движения за права чернокожего населения (Black Lives Matter) отказался выпускать на улицы некоторых городов США военных. Сообщается, что Эспер сам попросил Трампа не увольнять его до проведения выборов.

Выборы президента США назначены на 3 ноября 2020 года.

