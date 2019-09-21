СМИ: Трамп усомнился в эффективности действий США на Украине

21 сентября 201910:26

Американский лидер Дональд Трамп обесценил политику США на Украине. Он считает, что действия США в этой славянской стране бессмысленны и раздражают Россию, с которой Соединенным Штатам следует иметь дружеские отношения, пишет The Washington Post, ссылаясь на собственный источник.

Издание отмечает, что Трамп считает целесообразным выстроить отношения между Москвой и Вашингтоном.

«Кого вообще волнует Украина», — заявил Трамп.

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Также The Washington Post отмечает разные векторы в отношении встречи Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. В то время как глава вашингтонской администрации не стремится назвать дату их встречи, его помощники настаивают на необходимости проведенеия переговоров в ближайшее время, пишет Газета.ru

Ранее американский политолог и медиа-аналитик Уильям Данкерли в эфире НСН не исключил улучшения отношений с Россией после ухода Болтона.


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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