СМИ: Трамп усомнился в эффективности действий США на Украине

Американский лидер Дональд Трамп обесценил политику США на Украине. Он считает, что действия США в этой славянской стране бессмысленны и раздражают Россию, с которой Соединенным Штатам следует иметь дружеские отношения, пишет The Washington Post, ссылаясь на собственный источник.

Издание отмечает, что Трамп считает целесообразным выстроить отношения между Москвой и Вашингтоном.

«Кого вообще волнует Украина», — заявил Трамп.