Ждут отмашки Трампа. Кравчук объяснил паузу в разрыве отношений Украины с Россией

«Официальной такой информации нет. Но, я думаю, сегодня новый президент и новая власть осознают, что нужно пойти на встречу друг другу и прекратить эту безумную войну. Эта и есть одна из задач Нормандской встречи и встречи президента Украины с господином Трампом. Мое мнение, что до этих двух важных событий документы о расторжении соглашений трогать не будут. Лично я бы сделал паузу и посмотрел, какие решения примет Нормандская четверка. Поводом к ожиданию этих встреч является и то, что после обмена заключенными, часть из них заявила, что Россия не хочет мира и будет продолжать политику давления на Украину», - считает Кравчук.

Тем не менее, первый президент Украины убежден, что европейские страны будут способствовать развитию отношений Украины и России на пути к примирению.

«Если запад увидит, что между странами наступает хотя бы начало взаимопонимания, то они будут помогать этому процессу. Об этом говорят сами европейские лидеры. Обмен заключенными 35 на 35 это первые ласточки в улучшении отношений», - сказал собеседник НСН.

Начало расторжению двухсторонних соглашений Украины и России было положено администрацией Петра Порошенко, после того как он остановил действие главного Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве двух стран своим указом.

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачёв в эфире НСН отметил, что взятие паузы Украиной в расторжении договоров с Россией пока ни о каких серьезных изменениях в политике Киева не говорит.

