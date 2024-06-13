СМИ: Трамп требует от спикера Палаты представителей отменить обвинительный вердикт
Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потребовал от спикера Палаты представителей Майка Джонсона отменить обвинительный вердикт, который был вынесен ему по делу о сокрытии информации. Об этом сообщила газета Politico.
Согласно данным авторов материала, Джонсон рассматривает возможности обойти решение суда и поддержать кандидата в президенты. При этом он опасается, что отсутствие твердого большинства республиканцев и их разногласия по многим вопросам помешают реализовать идею.
Ранее Дональд Трамп после обвинительного вердикта присяжных провозгласил себя политзаключенным. На главной странице сайта предвыборной кампании политика говорится, что он признан виновным «в рамках сфальсифицированного процесса», передает «Радиоточка НСН».
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