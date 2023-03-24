СМИ: Трамп разрабатывает план мести прокурору, ведущему его дело
Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разрабатывает «план мести» прокурору Элвину Брэггу, который ведет дело о финансовых махинациях в Trump Organization и может предъявить Трампу обвинение. Об этом сообщил журнал Rolling Stone со ссылкой на источники.
Отмечается, что команда Трампа уже несколько месяцев ищет законные способы оказать давление на ряд прокуроров через Минюст. Издание указывает, что Брэгг находится вверху списка потенциальных целей экс-президента.
Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с НСН отмечал, что администрация президента США Джо Байдена хочет избавиться от Дональда Трампа и не допустить его к выборам в 2024 году. Именно поэтому, указал Блохин, ему хотят предъявить обвинения и взять под стражу.
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