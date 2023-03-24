СМИ: Трамп разрабатывает план мести прокурору, ведущему его дело

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разрабатывает «план мести» прокурору Элвину Брэггу, который ведет дело о финансовых махинациях в Trump Organization и может предъявить Трампу обвинение. Об этом сообщил журнал Rolling Stone со ссылкой на источники.

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Отмечается, что команда Трампа уже несколько месяцев ищет законные способы оказать давление на ряд прокуроров через Минюст. Издание указывает, что Брэгг находится вверху списка потенциальных целей экс-президента.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с НСН отмечал, что администрация президента США Джо Байдена хочет избавиться от Дональда Трампа и не допустить его к выборам в 2024 году. Именно поэтому, указал Блохин, ему хотят предъявить обвинения и взять под стражу.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДональд Трамп

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