Трамп показал способный спасти его от судебного преследования документ

Бывший глава государства опубликовав документ, который, по его словам, подтверждает, что его бывший юрист Майкл Коэн «оплатил» молчание женщины по собственной инициативе. По словам Трампа, документ должен «положить конец охоте на ведьм». Политик считает, что ее проводит окружной прокурор Манхэттена.

Напомним, Трамп считает, что новые показания уберегут его от предъявления обвинений по делу о манипуляциях с финансовыми документами.

