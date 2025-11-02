СМИ: Трамп последовательно принимает решения по Украине

Американский лидер Дональд Трамп последовательно принимает решения по Украине, пишет издание «The Telegraph».

«Немедленно» или никогда: Пентагон одобрил «Томагавки» для Украины и ждет отмашку Трампа

В материале указано, что президент США рассчитывает на то, что основные расходы на поддержку Киева возьмет на себя Евросоюз. Отмечается, что Трамп также предполагает, что американское оружие будет поставляться на Украину не бесплатно, а на коммерческих условиях.

Ранее в Пентагоне объявили о готовности к действиям против Нигерии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
