Сийярто: Участвовавший в прослушке журналист связан с проукраинской оппозицией
24 марта 202602:31
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в соцсетях, что участвовавший в его прослушке журналист связан с проукраинской оппозицией.
«Отвратительно то, что этот венгерский журналист, поддерживающий активные контакты со спецслужбами, принадлежит к самым узким кругам партии "Тиса"», — указал министр. По его словам, через него могла идти работа по созданию «проукраинского правительства» в Венгрии.
Ранее о прослушке заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он назвал это «серьезным нападением на Венгрию», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
