Сийярто: Участвовавший в прослушке журналист связан с проукраинской оппозицией

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в соцсетях, что участвовавший в его прослушке журналист связан с проукраинской оппозицией.

Парламент Венгрии принял резолюцию против финансовой поддержки Украины

«Отвратительно то, что этот венгерский журналист, поддерживающий активные контакты со спецслужбами, принадлежит к самым узким кругам партии "Тиса"», — указал министр. По его словам, через него могла идти работа по созданию «проукраинского правительства» в Венгрии.

Ранее о прослушке заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он назвал это «серьезным нападением на Венгрию», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

