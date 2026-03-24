Экс-начальник «РЖД» с супругой владели 50 объектами недвижимости за 350 млн рублей
Бывший начальник дирекции по строительству сетей связи филиала ОАО «РЖД» Алексей Романов и его жена оказались владельцами десятков объектов недвижимости, сообщает «Коммерсант».
Активы по антикоррупционному иску взысканы в доход государства. Их стоимость превышает 350 млн руб. При этом официальный совокупный доход семьи составил всего 20 млн руб.
Романов вместе с супругой за несколько лет приобрели 50 объектов недвижимости в Москве, Подмосковье и Сочи. Речь в том числе шла о квартире в Красной поляне, доме площадью 372 кв. м, а также многочисленных земельных участках в Московской области. Для конспирации часть неправомерно нажитых активов супруги оформили на подконтрольные организации.
Защита Романова отмечала, что «РЖД» не является госкорпорацией, а потому он не должен был как чиновник отчитываться о доходах. По иску транспортной прокуратуры в пользу РФ была взыскана недвижимость стоимостью 195 млн руб., а супругов обязали выплатить более 159 млн руб. в качестве суммы, эквивалентной стоимости ранее отчужденных объектов. Фигурант за злоупотребления получил семилетний срок.
Ранее стало известно, что «РЖД» продаст небоскреб Moscow Towers из-за долгов и убытков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- СМИ: Только 7% такси соответствуют требованиям локализации
- В Совфеде призвали что-то делать с электросамокатами
- СМИ: Пентагон продолжает обсуждать отправку десанта на Ближний Восток
- СМИ: ФНС получит доступ к банковским переводам россиян
- СМИ: Исход конфликта с Ираном связывают с Ормузским проливом
- СМИ: В новосибирском селе Козиха осталось только две семьи, у которых жив скот
- США ищут потенциального лидера Ирана
- СМИ: У Галицкого изъяли активы на 8 млрд, но оставили квартиру стоимостью более 1 млрд
- Сийярто: Участвовавший в прослушке журналист связан с проукраинской оппозицией