Экс-начальник «РЖД» с супругой владели 50 объектами недвижимости за 350 млн рублей

Активы по антикоррупционному иску взысканы в доход государства. Их стоимость превышает 350 млн руб. При этом официальный совокупный доход семьи составил всего 20 млн руб.

Романов вместе с супругой за несколько лет приобрели 50 объектов недвижимости в Москве, Подмосковье и Сочи. Речь в том числе шла о квартире в Красной поляне, доме площадью 372 кв. м, а также многочисленных земельных участках в Московской области. Для конспирации часть неправомерно нажитых активов супруги оформили на подконтрольные организации.

Защита Романова отмечала, что «РЖД» не является госкорпорацией, а потому он не должен был как чиновник отчитываться о доходах. По иску транспортной прокуратуры в пользу РФ была взыскана недвижимость стоимостью 195 млн руб., а супругов обязали выплатить более 159 млн руб. в качестве суммы, эквивалентной стоимости ранее отчужденных объектов. Фигурант за злоупотребления получил семилетний срок.

Ранее стало известно, что «РЖД» продаст небоскреб Moscow Towers из-за долгов и убытков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

