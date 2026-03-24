СМИ: ФНС получит доступ к банковским переводам россиян

Правительственная комиссия одобрила два соответствующих законопроекта, которые нацелены на выявление сделок между физическими лицами, «маскирующими» под обычные переводы на банковские карты или счета. Такие переводы могут означать оплату услуг или аренды и создают «серую зону», в которой доходы россиян не декларируются и не облагаются НДФЛ.

Если инициатива будет одобрена, Банк России будет передавать ФНС информацию о физлицах, в отношении которых сработали «критерии ведения предпринимательской деятельности». Налоговая будет передавать ЦБ сведения об открытии и закрытии счетов и о категориях доходов граждан. Обмен данными будет осуществляться в электронной форме на постоянной основе.

В рамках предложенных изменений банки и другие участники финансового рынка должны будут передавать информацию о счетах и операциях с привязкой к ИНН клиента, обеспечивать более полный сбор данных при идентификации и учитывать новые требования при работе с электронными средствами платежа.

Ранее юрист объяснил, какие переводы на карту попадут под подозрение ФНС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

