США ищут потенциального лидера Ирана

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает спикера парламента Ирана Мохаммада Багера Галибафа как возможного партнёра и будущего лидера страны, сообщает Politico.

Тегеран атаковал военные базы США после заявлений Трампа о перемирии

По данным издания, в Белом доме проходят закрытые обсуждения, однако окончательное решение еще не принято. Отмечается, что американские власти не хотят делать ставку на одного кандидата.

Ранее президент США заявил о новом раунде переговоров США и Ирана по телефону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
