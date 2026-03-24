США ищут потенциального лидера Ирана
24 марта 202603:30
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает спикера парламента Ирана Мохаммада Багера Галибафа как возможного партнёра и будущего лидера страны, сообщает Politico.
По данным издания, в Белом доме проходят закрытые обсуждения, однако окончательное решение еще не принято. Отмечается, что американские власти не хотят делать ставку на одного кандидата.
Ранее президент США заявил о новом раунде переговоров США и Ирана по телефону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
