СМИ: В новосибирском селе Козиха осталось только две семьи, у которых жив скот

Жители региона написали заявление в региональную прокуратуру на губернатора Андрея Травникова. Как заявила дочь местных фермеров Дарья Мироненко, по состоянию на 23 марта в Козихе осталось лишь два хозяйства, где скот не ликвидирован. По ее словам, в село снова приезжали ветеринары, которые предлагали владельцам добровольно сдать животных. Накануне девушка заявляла, что документы о добровольном изъятии скота не согласились подписать семь семей. По словам Мироненко, 22 марта её вызвали в местный сельсовет на «разговор», где ей рассказали о мерах поддержки семьям, оставшимся без скота: 30 тысяч за каждую голову и 174 рубля за 1 килограмм мяса животного.

Кроме того, местные жители и активисты обратились в региональную прокуратуру с заявлением на главу региона. Они попросили ведомство «разобраться в его противоправных действиях». Граждане также обратились в общественную приёмную с просьбой прекратить уничтожение скота и с требованием об отставке Травникова.

Фермеры смогут частично компенсировать все убытки, к которым привела борьба с пастереллезом и бешенством в ряде регионов России, но ситуация не приведет к росту цен на мясо, заявил в беседе с НСН депутат Госдумы Сергей Лисовский.

