СМИ: Пентагон продолжает обсуждать отправку десанта на Ближний Восток

По данным издания, бригада будет сформирована из «Сил немедленного реагирования» 82-й воздушно-десантной дивизии. В нее войдет около 3 тысяч военнослужащих. Данную группу войск возможно перебросить в любую точку мира за 18 часов. Десантники могут быть использованы для захвата острова Харк.

Также данный остров могут захватить 2,5 тысячи морских пехотинцев из 31-го экспедиционного подразделения. По данным CBS News, они уже направляются в регион. Однако на дорогу им потребуется три недели.

Ранее стало известно, что Вашингтон столкнутся с беспрецедентным ответом Тегерана в случае попытки захватить иранский остров Харк в Персидском заливе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

