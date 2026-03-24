СМИ: Исход конфликта с Ираном связывают с Ормузским проливом
Главным итогом конфликта с Ираном может стать борьба за контроль над Ормузским проливом, сообщает The Washington Post.
Газета ссылается на американских и израильских экспертов, по словам которых, ключевым итогом войны может стать борьба за контроль над проливом и энергетической инфраструктурой. Таким образом, приоритет сместился: сейчас главной задачей называют восстановление работы пролива, тогда как ранее предпочтение отдавалось смене власти в Иране и ликвидации ядерной программы.
Ослабление влияния Тегерана в этом районе может позволить Вашингтону заявить о победе и снизить давление на мировой рынок нефти.
Ранее Иран ответил на угрозы Трампа ударить по электростанциям за закрытый Ормузский пролив, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
