СМИ: Трамп пообещал Зеленскому 10 батарей ПВО Patriot
Президент США Дональд Трамп пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому немедленно отправить на Украину 10 батарей ПВО Patriot. Об этом сообщает портал Axios.
При этом отмечается, что американская администрация не желает передавать Киеву слишком много батарей Patriot, в связи с чем Вашингтон будет искать другие источники поставок в Европе.
По данным Axios, 7 июля канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к Трампу с просьбой разрешить отправку на Украину приостановленных партий Patriot. Также он указал главе Белого дома, что Берлин готов купить батареи у США и отправить их Киеву.
Ранее в Минобороны заявили, что рссийские войска уничтожили элементы американского ЗРК Patriot, сообщает RT.
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