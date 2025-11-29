Трамп помиловал бывшего президента Гондураса Эрнандеса
Бывший президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес, приговоренный в США к тюремному заключению за торговлю наркотиками, помилован. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
«Я объявлю о полном и окончательном помиловании... Эрнандеса, с которым, по словам многих уважаемых мною людей, обошлись очень жестоко и несправедливо», - отметил Трамп.
Глава Белого дома считает, что Гондурас на пути к политическому и финансовому успеху.
В июне 2024 года стало известно, что в Нью-Йорке приговорили Эрнандеса к 45 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Политик занимал пост президента Гондураса в 2014–2022 годах.
