Трамп помиловал бывшего президента Гондураса Эрнандеса

«Я объявлю о полном и окончательном помиловании... Эрнандеса, с которым, по словам многих уважаемых мною людей, обошлись очень жестоко и несправедливо», - отметил Трамп.

Глава Белого дома считает, что Гондурас на пути к политическому и финансовому успеху.

В июне 2024 года стало известно, что в Нью-Йорке приговорили Эрнандеса к 45 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Политик занимал пост президента Гондураса в 2014–2022 годах.

