Песков рассказал о сотрудничестве России и США по редкоземельным металлам
Обсуждение возможных торгово-экономических и инвестиционных проектов между Москвой и Вашингтоном станет возможным после урегулирования конфликта на Украине, а также нормализации отношений между Россией и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, у России много редкоземельных металлов, которые нужны американцам, однако у РФ тоже имеются «свои планы по разработке стратегических ресурсов».
«Здесь открываются достаточно широкие перспективы для сотрудничества», - заключил представитель Кремля.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова предложить США сотрудничество в области редкоземельных металлов, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru