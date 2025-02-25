Песков рассказал о сотрудничестве России и США по редкоземельным металлам

Обсуждение возможных торгово-экономических и инвестиционных проектов между Москвой и Вашингтоном станет возможным после урегулирования конфликта на Украине, а также нормализации отношений между Россией и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков: РФ и США не работают над заключением соглашений

По его словам, у России много редкоземельных металлов, которые нужны американцам, однако у РФ тоже имеются «свои планы по разработке стратегических ресурсов».

«Здесь открываются достаточно широкие перспективы для сотрудничества», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова предложить США сотрудничество в области редкоземельных металлов, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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