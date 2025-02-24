Путин заявил о готовности сотрудничать с США в области редкоземельных металлов

При этом Путин отметил, что возможное соглашение по недрам между США и Украиной не затрагивает интересы России.

Глава государства добавил, что Россия открыта для сотрудничества с международными партнерами в новых регионах, включая добычу этих металлов, передает «Радиоточка НСН».

