Путин заявил о готовности сотрудничать с США в области редкоземельных металлов

Россия готова предложить США возможность совместной работы в сфере разработки редкоземельных металлов, заявил Владимир Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он подчеркнул, что ресурсы редкоземельных металлов на Украине требуют дополнительной оценки.

Трамп заявил, что США заинтересованы в редкоземельных металлах России

При этом Путин отметил, что возможное соглашение по недрам между США и Украиной не затрагивает интересы России.

Глава государства добавил, что Россия открыта для сотрудничества с международными партнерами в новых регионах, включая добычу этих металлов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
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