Путин заявил о готовности сотрудничать с США в области редкоземельных металлов
Россия готова предложить США возможность совместной работы в сфере разработки редкоземельных металлов, заявил Владимир Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Он подчеркнул, что ресурсы редкоземельных металлов на Украине требуют дополнительной оценки.
При этом Путин отметил, что возможное соглашение по недрам между США и Украиной не затрагивает интересы России.
Глава государства добавил, что Россия открыта для сотрудничества с международными партнерами в новых регионах, включая добычу этих металлов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил, что намерен посетить Москву
- Макрон в ответ положил руку на колено Трампа
- Трамп отказался называть Путина диктатором
- Путин заявил о возможности соглашения с США по сокращению вооружений
- Путин заявил, что Зеленский стал токсичной фигурой для ВСУ и общества
- Путин заявил о готовности сотрудничать с США в области редкоземельных металлов
- США, Венгрия и Израиль проголосовали против резолюции ООН по Украине
- Цена нефти Brent весной 2025 года может колебаться от $70 до $80 за баррель
- Злоумышленник похитил 952 тысячи рублей из кооператива в Ростове-на-Дону
- Трамп заявил, что США заинтересованы в редкоземельных металлах России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru