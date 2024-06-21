СМИ: Трамп опережает Байдена по популярности в шести ключевых штатах

Экс-президент США Дональд Трамп опережает американского лидера Джо Байдена по уровню поддержки в шести колеблющихся штатах, которые, вероятнее всего, решат исход выборов главы государства. Соответствующие данные следуют из проса, который был проведен газетой The Hill и аналитической службой американского университета Emerson College.

Конгрессмен заявил, что Трамп высказался против помощи Украине

Отмечается, что Трамп имеет преимущество перед Байденом в Аризоне (47% респондентов к 43%), Джорджии (45% к 41%), Неваде (46% к 43%), Висконсине (47% к 44%), Пенсильвании (47% к 45%) и Мичигане (46% к 45%). Согласно данным, большинство респондентов сообщили, что обвинительные вердикты в отношении Трампа и сына действующего президента США Хантера Байдена не повлияют на их голоса.

Опрос был проведен в период с 13 по 18 июня, в нем участвовали по тысяче зарегистрированных американских избирателей из каждого штата. Погрешность составила 3 п.п.

Ранее Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в Детройте, пообещал, что разберется с многомиллиардными выплатами Киеву в случае победы на предстоящих выборах главы государства, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Джо БайденСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры